Kıyafetiyle Denize Giren Adam Polisi Alarma Geçirdi

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde kıyafetleriyle denize giren A.T, polisi ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Kıyafetleriyle denize giren genç adam, polisi botunu karşısında görünce üstündekileri denizde çıkarttı. Bottan suya giren dalgıç polis, genç adamın kıyafetlerini denizden topladı.

GÖRENLER POLİSE HABER VERDİ

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bir kişinin kıyafetleriyle denize girdiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla sahile polis ve sağlık ekipleri geldi.

KIYAFETLERİNİ DENİZDE ÇIKARDI

Bipolar bozukluğu (iki uçlu duygu durum bozukluğu) olduğu iddia edilen A. T. (48) deniz polisi botunu karşısında görünce kıyafetlerini denizde çıkarttı ardından sahile çıktı.

ARA SIRA UZANIP GÜNEŞLENDİ

Bottan suya giren dalgıç polis, A. T.'ın kıyafetlerini denizden topladı. Polisin hastaneye götürme teklifini kabul etmeyen ve plajda yürüyen A.T, ara sıra uzanıp güneşlendi.

10 GÜN ÖNCE YEĞENİNİ KAYBETMİŞ

Sahile gelen A. T.'nin bir yakını, A. T.'nin İstanbul'dan Antalya'ya ticari taksi ile geldiğini, 10 gün önce yeğenini kaybettiği için bazı sorunlar yaşadığını ve ilaçlarını da kullanmadığını söyledi.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yakınının saldırgan olabileceğini söylemesi üzerine polisler, A. T.'y yere yatırıp, daha sonra kollarına girerek ambulansa götürdü. Ambulansta tedavisi yapılan A.T, polis eşliğinde Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA