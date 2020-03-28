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Kıyafetleri ile dezenfekte oldu

Tüm dünyada korona tedirginliği artarken Malatya'da 35 yaşındaki bir kadın sosyal medyada gördüğü görüntüler üzerine bir temizlik şirketine giderek dezenfekte olmak istedi.

28.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:11
Kıyafetleri ile dezenfekte oldu
Tüm dünyada korona tedirginliği artarken Malatya 'da 35 yaşındaki bir kadın sosyal medyada gördüğü görüntüler üzerine bir temizlik şirketine giderek dezenfekte olmak istedi. Ekipler talep üzerine kadını kıyafetleri ile birlikte dezenfekte etti.

Malatya'da ev ve iş yerlerini dezenfekte eden ekiplerin sokaktaki vatandaşları dezenfekte görüntülerini sosyal medyadan izleyen 35 yaşındaki Yasemin Yağcı, görüntülerdeki yer alan temizlik şirketini bularak, ofisine gitti. Kıyafetleri ile birlikte dezenfekte olan kadın, talebi üzerine özel kıyafetleri ve cihazları donanan ekipler tarafından dezenfekte edildi.

Korona virüs salgının bulaşmaması için alınan tedbirlere uyduğunu belirten kadın, dışarı çıkma mecburiyetinde kaldığı zaman ise virüsten korunmak için bu yöntemi uygulamaya karar verdiğini kaydetti. Herkese kıyafetleri ile dezenfekte olma uyarısında bulunan Yasemin Yağcı, "Virüsten korunmak için en iyisi bu diye düşünüyorum. Çünkü sağlığımız için önemli olduğundan dolayı herkese tavsiye ediyorum. Virüs korunmak için genelde dışarıya fazla çıkmıyorum. Sosyal mesafeyi koruyorum " dedi.

"Korana virüsünden dolayı vatandaşlar dezenfekte yapıyoruz "

Malatya'da özel bir Temizlik Şirketi Yönetim kurulu Başkanı Süleyman Eski, "Temizlik şirketi olarak korana virüs nedeniyle bina ve sitelerde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde vatandaşlarımızın tercihi üzerine biz de kendilerini dezenfekte ettik. Vatandaşlarımızın talepler var, bizde dezenfekte olalım diyorlar. Sosyal medyada görmüş. Yasemin Yağcı isimli bayan aradı, ben de dezenfekte olmak istiyorum dedi. Basın mensuplarının önünde dezenfekte olacak. Onu da şimdi dezenfekte edeceğiz. Kesinlikle vatandaşlarımıza zarar verici bir şey değil. Hem evleri, hem de istek üzerine vatandaşlarımızı dezenfekte ediyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Güncel

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