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Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciyi giydirdi

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir kişinin, kıyafetlerini çıkarıp, yol kenarında dilenen kişiye vermesi, görüntülere yansıdı.

07.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:05 Kıyafetlerini çıkarıp, dilenciyi giydirdi

İZMİR'in ilçesinde, bir kişinin, kıyafetlerini çıkarıp, yol kenarında dilenen kişiye vermesi, görüntülere yansıdı.

Şair Eşref Bulvarı üzerinde yol kenarında dilencilik yapan bir erkeği gören 2 kişi durdu. Dilencinin üzerinde kışlık kıyafet olmadığını görenlerden biri, kendi kıyafetini verebileceğini söyledi. Daha sonra da kazağını ve montunu çıkardı. 2 kişi, dilenciyi kendi elleriyle giydirdi. Kıyafetlerini çıkaran kişi ise havanın soğuk olmasına rağmen tişörtle kaldı.Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların beğenisini aldı.



Çankaya, Konak, Güncel

Kaynak: DHA

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