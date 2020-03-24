Kıyafetlerini elde yıkayan yaşlı kadına Vali'den çamaşır makinesi hediyesi

RİZE'de, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü kişileri evlerinde ziyaret eden vefa destek grubu üyeleri, çamaşır makinesi olmadığı için kıyafetlerini elde yıkayan Hidayet Koyuncu'nun (72) durumunu Vali Kemal Çeber'e iletti. Çeber de Koyuncu'ya çamaşır makinesi hediye etti.

Rize 'de vefa destek gurubu üyeleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Balsu Mahallesi'nde eve giden grup üyeleri, burada Hidayet Koyuncu'nun kıyafetlerini elde yıkadığını gördü. Koyuncu'nın çamaşır makinesi olmadığını öğrenen grup, durumu Vali Kemal Çeber'e iletti. Vali Kemal Çeber de çamaşır makinesi alıp, Hidayet Koyuncu'ya hediye etti. Vali Çeber evinde ziyaret ettiği Koyuncu'ya, "Sen makinem yok demişsin ve makinen geldi" dedi.Hidayet Koyuncu ise çok mutlu olduğunu belirterek vali ve vefa grubu üyelerine dualar etti.

Kaynak: DHA