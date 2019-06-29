Kıyamet Deneyi Filmi

Bilinmeyen bir grup tarafından esir alınan kasaba sakinleri üzerinde yapılan deneyler, bir felaketler zincirinin de başlangıcı olacaktır. Başarısız olan deneklerin kasaba dışında infaz edilmesine karar veren grubun elinden kurtulan Arvin ve Ejla, dağların ardında bir çukurda saklanmayı başarırlar. Ölümden kurtulduklarını düşünen çiftin saklandıkları çukur, gün geçtikçe onlar için bir mezara dönüşecektir. Yönetmen :
Rec RevanSenaryo:
Rec RevanOyuncular:
Aysel Yusubova, Parviz Ismayilov, Mubariz Samadov, Rahim Gojayev, Lala MammadFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
AporiaYapımcı Firma:
RecfilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi: Azerbaycan
, TürkiyeOrijinal Dili:
Azerice, Türkçe, İngilizceFilmin Süresi:
85 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
12.07.2019 Kıyamet Deneyi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.