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Kıyamet suresi nedir? Kıyamet suresi anlamı nedir? Kıyamet suresi okunuşu ve meali! Kıyamet suresi oku! Kıyamet suresi dinle!

40 ayetten oluşan Kıyamet suresi, Mekke döneminde inmiş bir suredir. Kıyamet suresi oku, Kıyamet suresi Türkçe ve Arapça okunuşu, Kıyamet suresi fazileti ve Kıyamet suresi 10 ayet detayları haberimizde. Kıyamet suresi dinle, Kıyamet suresi oku Kıyamet suresi meali ve diğer detaylar...

14.04.2020 09:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:09
Kıyamet suresi nedir? Kıyamet suresi anlamı nedir? Kıyamet suresi okunuşu ve meali! Kıyamet suresi oku! Kıyamet suresi dinle!

Kıyamet suresi 40 ayetten oluşan, Mekke döneminde inmiş olan suredir.Müminlerin ibadetlerinde okuduğu Kıyamet suresi, Kıyamet suresi Arapça okunuşu ve Kıyamet suresi Türkçe anlamı ile Kuran'ın feyzinden istifade etmeyi sağlıyor. Kıyamet suresi meali, tefsiri, anlamı gibi merak ettiğiniz konuları açıklıyoruz. İşte Kıyamet suresi tefsiri, Kıyamet suresi meali, Kıyamet suresi Türkçe ve Kıyamet suresi Arapça okunuşu! Kıyamet suresi oku, Kıyamet suresi dinle

KIYAMET SURESİ NEDİR?

Mekke döneminde inmiştir. 40 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "el-Kıyâme"kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, öldükten sonra dirilme ve ceza, ölüm sırasında insanın durumu ve kâfirlerin ahirette karşılaşacağı zorluklar konu edilmektedir

KIYAMET SURESİ NÜZULU NASIL OLDU?

Mushaftaki sıralamada yetmiş beşinci, iniş sırasına göre otuz birinci sûredir. Karia sûresinden sonra, Hümeze sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

KIYAMET SURESİ KONUSU NEDİR?

Allah'ın insanları yeniden diriltmeye muktedir olduğunu bildiren âyetlerle başlayan sûrede ağırlıklı olarak kıyamet koparken evrende meydana gelecek olaylar, ölmek üzere olan insanın halleri, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları ile inkârcıların âhirette karşılaşacağı zorluklar, mutlu ve mutsuz insanların halleri ele alınmaktadır. Sûrede ayrıca vahiy esnasında Hz. Peygamber'in Cebrâil'den aldığı vahyi hâfızasına yerleştirmek için gösterdiği gayret, Allah Teâlâ'nın bu konudaki uyarıları ve âhiretin varlığını ispatlayan deliller üzerinde durulmuştur.

KIYAMET SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1.Lâ uksimu bi yevmil kıyâmeti.

2.Ve lâ uksimu bin nefsil levvâmeti.

3.E yahsebul insânu ellen necmea ızâmehu.

4.Belâ kâdirîne alâ en nusevviye benânehu.

5.Bel yurîdul insânu li yefcure emâmehu.

6.Yes'elu eyyâne yevmul kıyâmeti.

7.Fe izâ berikal basar(basaru).

8.Ve hasefel kamer(kameru).

9.Ve cumiaş şemsu vel kamer(kameru).

10.Yekûlul insânu yevme izin eynel meferr(meferru).

11.Kellâ lâ vezer(vezere).

12.İlâ rabbike yevme izinil mustekarr(mustekarru).

13.Yunebbeul insânu yevme izin bimâ kaddeme ve ahhar(ahhara).

14.Belil insânu alâ nefsihî basîratun.

15.Ve lev elkâ meâzîrahu.

16.Lâ tuharrik bihî lisâneke li ta'cele bihî.

17.İnne aleynâ cem'ahu ve kur'ânehu.

18.Fe izâ kara'nâhu fettebi' kur'ânehu.

19.Summe inne aleynâ beyânehu.

20.Kellâ bel tuhıbbûnel âcilete.

21.Ve tezerûnel âhirate.

22.Vucûhun yevme izin nâdıratun.

23.İlâ rabbihâ nâziratun.

24.Ve vucûhun yevme izin bâsiratun.

25.Tezunnu en yuf'ale bihâ fâkıratun.

26.Kellâ izâ belegatit terâkıye.

27.Ve kîle men râk(râkın).

28.Ve zanne ennehul firâk(firâku).

29.Velteffetis sâku bis sâk(sâkı).

30.İlâ rabbike yevme izinil mesâk(mesâku).

31.Fe lâ saddeka ve lâ sallâ.

32.Ve lâkin kezzebe ve tevellâ.

33.Summe zehebe ilâ ehlihî yetemettâ.

34.Evlâ leke fe evlâ.

35.Summe evlâ leke fe evlâ.

36.E yahsebul insânu en yutrake sudâ(sudân).

37.E lem yeku nutfeten min menîyin yumnâ.

38.Summe kâne alakaten fe halaka fe sevvâ.

39.Fe ceale minhuz zevceyniz zekera vel unsâ.

40.E leyse zâlike bi kâdirin alâ en yuhyiyel mevtâ.

KIYAMET SURESİ MEALİ

Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim!

Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim!

İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor?

Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter.

Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye (bugünden) istekli durur.

"Kıyamet günü ne zamanmış?" diye soruyor.

Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman;

İşte o gün insan "Kaçacak yer var mı?" diyecektir.

Hayır, sığınacak bir yer yoktur!

O gün varıp durulacak yer sadece rabbinin huzurudur.

O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir.

Artık insan, mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır.

Vahyi tam alma telâşı yüzünden dilini kımıldatma.

Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir.

O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et.

Sonra onu anlatmak elbette bize aittir.

Hayır (ey insanlar)! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz,

Âhireti ise bir yana bırakıyorsunuz.

Oysa o gün bir kısım yüzler rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır

Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felâketi sezerek sararıp solacaktır.

Hayır artık çok geç! Can boğaza gelip dayandığında;

"Yok mu bir şifacı?" dendiğinde;

(Hasta) bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında;

Ve bacaklar birbirine dolaştığında;

İşte o gün sevkedilen yer sadece rabbinin huzurudur.

Vaktiyle o hakka inanmamış, namaz da kılmamıştı.

Aksine inkâr etmiş, haktan yüz çevirmişti.

Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti.

(Ey insan!) Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor!

Evet o sana yaklaştıkça yaklaşıyor!

İnsan, kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanır?

O akıtılan meniden bir damlacık (sperm) değil miydi?

Sonra o, alaka (rahime tutunmuş embriyo) olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş;

Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır.

Peki bütün bunları yapan, ölüleri diriltemez mi?

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Etiketler: Kuran-ı Kerim, Mekke, Dini, Gündem, Güncel
Osman DEMİR
SEO Editörü

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