Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kıyamete Bir Kala filmi konusu nedir? Kıyamete Bir Kala oyuncuları ve Kıyamete Bir Kala özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kıyamete Bir Kala filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Kıyamete Bir Kala filmi hakkında Kıyamete Bir Kala konusu, Kıyamete Bir Kala özeti ve Kıyamete Bir Kala oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Kıyamete Bir Kala filminin detayları…

31.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:27
Kıyamete Bir Kala filmi konusu nedir? Kıyamete Bir Kala oyuncuları ve Kıyamete Bir Kala özeti!

Kıyamete Bir Kala filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Kıyamete Bir Kala filmini izleyecek olanların merak ettiği Kıyamete Bir Kala konusu nedir, Kıyamete Bir Kala oyuncuları kimler ve Kıyamete Bir Kala özeti gibi konuları inceliyoruz.

KIYAMETE BİR KALA FİLMİNİN ÖZETİ

Tüm dünya büyük bir felaketin eşiğindedir. Dünyanın merkezinin fazla ısınması neticesinde tüm ülkelerde büyük depremler meydana gelmeye başlamıştır. Diğer yandan hapishaneden kaçan suçlular da şehir için bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu kaosun içinde Calvin , son anlarını yaşayan Los Angeles'ta eski bir cezaevinde rehin tutulan sevgilisini kurtarmaya çalışmaktadır.

KIYAMETE BİR KALA FİLMİ OYUNCULARI

Gina Holden

Christopher Judge

Raymond J. Barry

Kamar De Los Reyes

Greg Serano

Jon Mack

Melina Lizette

Etiketler: Los Angeles, Calvin, Gündem, Güncel

İlgili Haberler

Efsane filmi konusu nedir? Efsane oyuncuları ve Efsane özeti!Efsane filmi konusu nedir? Efsane oyuncuları ve Efsane özeti!
Bir Baba Hindu konusu nedir? Bir Baba Hindu oyuncuları ve Bir Baba Hindu özeti!Bir Baba Hindu konusu nedir? Bir Baba Hindu oyuncuları ve Bir Baba Hindu özeti!
Şansımı Seveyim konusu nedir? Şansımı Seveyim oyuncuları ve Şansımı Seveyim özeti!Şansımı Seveyim konusu nedir? Şansımı Seveyim oyuncuları ve Şansımı Seveyim özeti!
Hababam Sınıfı Askerde konusu nedir? Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları ve Hababam Sınıfı Askerde özeti!Hababam Sınıfı Askerde konusu nedir? Hababam Sınıfı Askerde oyuncuları ve Hababam Sınıfı Askerde özeti!
Türk İşi Dondurma konusu nedir? Türk İşi Dondurma oyuncuları ve Türk İşi Dondurma özeti!Türk İşi Dondurma konusu nedir? Türk İşi Dondurma oyuncuları ve Türk İşi Dondurma özeti!
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Gündem ››Kıyamete Bir Kala filmi konusu nedir? Kıyamete Bir Kala oyuncuları ve Kıyamete Bir Kala özeti! - Haberler
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

12:55: Habermetre, 30 Mart 2020 yerli ve yabancı basındaki koronavirüs haberlerini analiz etti! - Haberler 12:40: İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik ödeneği nedir? İşsizlik maaşı şartları neler? İşkur işsizlik parası alma! İşsizlik maaşı başvurusu! İşsizlik! - Haberler 11:49: EBA TV ilkokul haftalık ders programı nedir? İlkokul İlkokul ders programında bu hafta hangi dersler ve konular var? EBA TV haftalık ders programı! - Haberler 12:17: Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu - Magazin 11:31: Kıyamete Bir Kala filmi konusu nedir? Kıyamete Bir Kala oyuncuları ve Kıyamete Bir Kala özeti! - Haberler 11:31: Efsane filmi konusu nedir? Efsane oyuncuları ve Efsane özeti! - Haberler 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber 23:59: Günlük burç yorumları 31 Mart 2020 Salı (Haftalık burç yorumları) - Haberler