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Kıyametin İşaretleri konusu nedir? Kıyametin İşaretleri oyuncuları ve Kıyametin İşaretleri özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kıyametin İşaretleri filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kıyametin İşaretleri konusu, Kıyametin İşaretleri özeti ve Kıyametin İşaretleri konusu gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kıyametin İşaretleri filminin detayları…

03.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:19
Kıyametin İşaretleri konusu nedir? Kıyametin İşaretleri oyuncuları ve Kıyametin İşaretleri özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kıyametin İşaretleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kıyametin İşaretleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Kıyametin İşaretleri konusu nedir, Kıyametin İşaretleri oyuncuları kimler ve Kıyametin İşaretleri özeti gibi konuları inceliyoruz.

KIYAMETİN İŞARETLERİ KONUSU NEDİR?

Güneş sisteminde ortaya çıkan gizemli bir gezegen dünyayı tehdit etmektedir. Dünya yavaş yavaş sona yaklaşmaktadır. İnsanoğlunun kaderi, bir bilim adamının kıyametin şifrelerini çözmesine bağlıdır.

KIYAMETİN İŞARETLERİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmenliğini W.D. Hogan 'ın yaptığı, Christopher Llyod, Joel Gretsch, Aaron Douglas, Reilly Dolman, Emily Holmes, Andrea Brooks gibi usta oyuncuların yer aldığı 2014 yapımı "Kıyametin İşaretleri" fili Kanada yapımı bir filmdir.

Süre : 1 saat 29 dakika

Filmin çekim yapıldığı ülke : British Columbia, Canada

Senaryo: David Sanderson

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