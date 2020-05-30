Kıyı balıkçıları hazırlıklarını ara vermeden sürüdürüyor

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kıyı balıkçıları yaklaşan sezon öncesi teknelerinin bakımlarına hız verdi.

30.05.2020 18:40 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:45
Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli balıkçı limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kıyı balıkçıları yaklaşan sezon öncesi teknelerinin bakımlarına hız verdi.
1 Nisan'da kapanan sezon sonrası teknelerini limana demirleyen balıkçılar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun bir müddet teklerini bakıma alamadı.
1 Haziran'da kıyı balıkçılığı ve salyangoz avcılığına açılacak bölgede balıkçılar, teknelerinin ahşap bölgelerini tamir ve onarımlarına başlayarak sezona yetiştirmeye çalışıyor.
Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların sezonun kapanmasıyla tekneleri bakıma çektiğini belirterek, "Yaz balıkçılığına hazırlık yapıyoruz. 1 Haziran itibarıyla salyangoz avcılığına başlayacağız. Yaz balıkçılığında barbun, çinekop, lüfer, istavrit gibi balıkları avlayacağız." dedi.
Bu yıl dalma usulüyle salyangoz avcılığı yapılacağına vurgu yapan Karakaş, "Bunu bütün teknelerimiz yapmıyor. 20 teknemiz yapıyor. Diğer tekneler şu anda 1 Eylül'e kadar bakım, ağ tamiri gibi işlerle zamanlarını geçirecekler." diye konuştu. Kıyı balıkçıları hazırlıklarını ara vermeden sürüdürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Karadeniz Bölgesi, Akçakoca, Düzce, Güncel, Haber

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