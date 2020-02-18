'Kıyı Ege İklim Ağı' Karşıyaka'da toplanıyor

Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Uyum Birimi'nin ev sahipliğindeki toplantı, Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da başlayacak. Organizasyon kapsamında 'Dünyada, Türkiye 'de ve Ege 'de İklim Değişikliği ve Etkileri' başlıklı bir sunum ve 'İklim Eylemi Atölyesi' yapılacak. Bireysel katılımcılara da açık olan toplantı için sosyaliklim.org adresli internet sitesi üzerinden başvuru yapılabilecek.

HEDEF EKOSİSTEMLERİ KORUMAK

Sosyal İklim Derneği tarafından kurulan ve yönetilen Kıyı Ege İklim Ağı'nın Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir , Manisa ve Muğla illerini kapsadığını aktaran Karşıyaka Belediyesi İklim Değişikliği ve Uyum Birimi Koordinatörü Atıl Yakın "Karşıyaka Belediyesi olarak bizim de entegre olduğumuz Kıyı Ege İklim Ağı; Ege illerinden sivil toplum örgütleri, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler ve aktivistleri buluşturan bir oluşum. Eş güdümlü şekilde çalışarak Kıyı Ege'deki iklim olaylarından etkilenen şehirlerde deniz çevresindeki ekosistemleri korumak, var olan kirliliği gidermek ve çevre politikalarını değerlendirmek için temel amaçlarımız. Bu hedeflerle bir araya geleceğimiz ilk il toplantısına; iklim değişikliğine karşı verilen mücadeleye katkı sağlamak ya da bilgi sahibi olmak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.