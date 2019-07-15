Kıyı Emniyeti'nden 15 Temmuz saygı geçişi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün "Nene Hatun" gemisi ile römorkörler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda saygı geçişi yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamındaki saygı geçişine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün "amiral gemisi" olan Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi ile Kurtarma 7, Kurtarma 8,Kurtarma 11, Kurtarma 12 ve Mehmetçik Römorkörü ile KEG-3,KEG-5,KEG-6 ve KEG-8 Acil Müdahale Botu olmak üzere 10 deniz aracı katıldı.

Kız Kulesi önünden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına kadar tören düzeninde ilerleyen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 10 deniz aracı, şehitler için saygı duruşu ve selamlama yaptı.

Büyükdere açıklarından dönerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü üç uzun düdükle selamlayan gemi ve römorkörler, saygı geçişini Kız Kulesi önünde tamamladı.

Saygı geçişinde, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, Genel Müdür Yardımcısı Orhan Barda, Deniz Hizmetleri Dairesi Başkanı Arslan Dede, kurumda çalışan 15 Temmuz gazisi 4 personel ile şehit yakını bir personel ve aileleri de Nene Hatun gemisinde yer aldı.

Kaynak: AA