Kıyı ihlalleri ve kaçak müdahaleler için ’Denizden Bakış’ projesi başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kıyılara yapılan müdahalenin önüne geçmek amacıyla, "Denizden Bakış" projesinin başlatıldığı bildirildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede kıyı ihlalleri ve kıyılara yapılan her türlü izinsiz, kaçak müdahaleyi önlemek amacıyla çalışma başlatıldı.

Belediye ve Bodrum Kent Konseyi iş birliğinde kurulan "Doğa Takımı", kıyıları hava, kara ve denizden takip edecek.

Ekipte, Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Kontrol, Emlak ve İstimlak Müdürlükleri ile Özel Kalem Müdürlüğünden personel yer alıyor.

Çalışma kapsamında denizden drone ile görüntüleme yapılıyor. Dalgıçlar ise her noktada deniz altından kıyıların fotoğraf ve görüntüsünü çekip, kayıt altına alıyor. Plajlarda doğal kumun dışında kullanılan malzeme varsa analiz için örnek alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Aras, kıyıların denetimiyle ilgili başlatılan çalışmanın, ilçenin doğası ve ekolojisini korumak adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Çalışma sonucunda elde edilecek verilerin ilgili tüm kurumlarla paylaşılacağını, belediyenin sorumluluk alanında kalan bölgelerde de gerekli işlemlerin başlatılacağını aktaran Aras, şunları kaydetti:

"Denizden denetim, tüm kıyılara ulaşmak ve aynı zamanda denizin altında olup biteni de görmek açısından çok önemliydi. Nitekim, henüz iki bölgede tetkik yapmamıza rağmen inanılmaz görüntülerle karşılaştık. Bodrum'un 280 kilometre uzunluğundaki kıyılarına yapılan kaçak müdahaleleri, sahile dökülen kumları ve denize yapılan dolgu, mahmuz gibi müdahaleleri tek tek tespit edeceğiz."

Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da bugüne kadar su altında gerçekleştirdikleri tespitlerde çok çarpıcı ve ibretlik görüntülere ulaştıklarını vurguladı.

Proje kapsamında çalışmaların hafta sonu Yalıkavak-Turgutreis arasında gerçekleştirileceği öğrenildi.