Kıyıda Mahsur Kalan 4 Göçmen Kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça
ilçesinde, kıyıda mahsur kalan Iraklı 4 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Datça'nın Kızlan mevkiinde düzensiz göçmenlerin kıyıda mahsur kaldığı yönünde bilgi alarak bölgeye intikal etti. Yapılan çalışmalar sonucunda kıyıda mahsur kalan Iraklı 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekiplerinin botuna alınan göçmenler, Datça Limanı'na getirildi. Marmaris
'e götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla
Göç İdaresine teslim edildi. - Muğla
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla, Datça, Güncel
Kaynak: DHA