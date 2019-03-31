Kıyıda Mahsur Kalan Göçmenleri Sahil Güvenlik Kurtardı

Muğla
'nın Datça
ilçesinde kıyıda mahsur kalarak yardım isteyen göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Kızlan mevkisinde düzensiz göçmenlerin kıyıda mahsur kaldığı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Jandarma
ekipleri ile yürütülen çalışmada düzensiz göçmenlerin Söğüt
Kızılburun sahilinde olduğunu belirleyen ekipler bölgeye botla yanaşarak Irak
uyruklu 2'si çocuk 4 kişiyi bölgeden alarak Datça Limanı'na getirdi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Güney Ege, Muğla, Datça, Güncel
Kaynak: AA