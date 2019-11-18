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Kıyıköy, Taksim metrosunda fotoğraflarla anlatılıyor

Kıyıköy, Taksim metrosunda fotoğraflarla anlatılıyor Kıyıköylülerin gözünden Kıyıköy Taksim metrosundaİSTANBUL - Kırklareli'nin sahil beldesi Kıyıköy'ün doğal ve tarihi güzellikleri, bölge sakinlerinin objektifine yansıdığı haliyle İstanbul'da görücüye çıktı.

18.11.2019 16:27 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:31
, metrosunda fotoğraflarla anlatılıyor
Kıyıköylülerin gözünden Kıyıköy Taksim metrosunda
İSTANBUL - 'nin sahil beldesi Kıyıköy'ün doğal ve tarihi güzellikleri, bölge sakinlerinin objektifine yansıdığı haliyle 'da görücüye çıktı. TürkAkım Projesi tarafından düzenlenen eğitimler sonunda çekilen karelerden oluşan 'Fotoğraflarla Kıyıköy' isimli sergi Taksim Metro İstasyonu'nda açıldı.
15 çocuk, 30 yetişkin olmak üzere 45 Kıyıköy sakini ve deneyimli fotomuhabir Osman Örsal'ın 3 hafta boyunca verdiği fotoğrafçılık eğitimini tamamladı. Katılımcıların çektiği binlerce karenin arasından oluşturulan seçki, İstanbul'un hemen yanı başında bulunan Kıyıköy'ün saklı güzelliklerini gözler önüne seriyor. Eğitimler sonunda çekilen karelerden oluşan 'Fotoğraflarla Kıyıköy' isimli sergi Taksim Metro İstasyonu'nda açıldı. Sergi 25 Kasım tarihine kadar görülebilecek. Kıyıköy Fotoğraf Atölyesi, Rusya'dan Türkiye ve Avrupa'ya doğalgaz taşıyacak TürkAkım Projesi'nin karaya çıkış noktası olan Kıyıköy'ün ekonomik refahının ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik olarak yaptığı çeşitli yerel yatırımlar arasında yer alıyor.
"Sergi, Kıyıköy'ün tanıtımı için önemli"
Eğitim alan Kıyıköylülerin de katıldığı sergi açılışında konuşan TürkAkım Sözcüsü Aslı Esen, "Kıyıköy'ün tanıtımı için yaptığımız ikinci sergi. Geçen yıl benzer bir formatta 40 çocuğun eğitim aldığı bir organizasyon düzenledik. Bu sergiyi Deniz Müzesi'nde açmıştık. Bu yıl 15 öğrenci ve 30 yetişkinin katılımıyla daha kapsalı bir eğitim sonucu, İstanbullulara doğrudan hitap edebilecek bir noktada açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. TürkAkım olarak Kıyıköy'de karaya çıktığımız düşünülürse, burası tüm toplumsal yatırımlarımızın ana odağı. Dolayısıyla çok kapsamlı bir dizi yatırımımız içerisinde bu fotoğraf sergisi ve fotoğraf atölyeleri de yer alıyor. Aynı zamanda Kıyıköy'ün İstanbullulara tanıtımı açısından önemli, yaklaşık 2 saat mesafede çok güzel bir belde. Sakin, sessiz, huzurlu bir yer. Özellikle haftasonu gezileri için ideal bir nokta. Bu beldenin tanıtımı için Kıyıköylülerin kendi gözünden kendi beldelerini tanıtımı için böyle bir yol seçtik. Bu yıl, her gün binlerce insanın geçtiği yerde bu sergiyi yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
Kıyıköy Kültür Merkezi Koordinatörü Furkan Çevik ise şöyle konuştu: "Bu proje, toplamda 45 katılımcı sayesinde gerçekleşti. Kıyıköy'ün çeşitli yerlerinde haftada 1 gün olmak üzere toplamda 3 ayrı yerde fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Fotoğrafçı Osman hocamızla birlikte farklı yerlerde farklı fotoğraflar çekildi. Her eğitimde belde bin kare fotoğraf çekilmiştir. Bunlar arasında güzel olanlar seçilip sergilerde sergileniyor. Bu, beldemiz için bir marka değeri. İstanbul'da böyle bir yerde serginin açılması, Kıyıköy'ün isminin daha çok duyulması açısından önemli fırsat".
Kıyıköy, Taksim metrosunda fotoğraflarla anlatılıyor

Kırklareli, İstanbul, Kıyıköy, Taksim, Genel

Kaynak: İHA


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