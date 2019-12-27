Kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.. İstanbul Valiliği'nden ikinci açıklama

SARIYER'de kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor. İstanbul Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan ikinci açıklama şöyle:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Romanya uyruklu kaptan Gheorghita Pantelimon komutasında boğazı geçerken saat 12: 13'te Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpan 191,03 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi 13: 30'da Kurtarma Römorkörlerinin yardımıyla demirini almış, emniyetle İstanbul Limanı Demir Mevkiine hareket etmiştir.Boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılması planlanmaktadır"