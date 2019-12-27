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Kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.. İstanbul Valiliği'nden ikinci açıklama

SARIYER'de kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.

27.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:50 Kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor.. İstanbul Valiliği'nden ikinci açıklama

 SARIYER'de kıyıya çarpan gemi Boğaz'da çekiliyor. Valiliği'nden kazayla ilgili yapılan ikinci açıklama şöyle:

"Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; Romanya uyruklu kaptan Gheorghita Pantelimon komutasında boğazı geçerken saat 12: 13'te  Rumeli Hisarı mevkiinde kıyıya çarpan 191,03 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı 'Songa Irıdıum' adlı kuru yük gemisi 13: 30'da Kurtarma Römorkörlerinin yardımıyla demirini almış, emniyetle İstanbul Limanı Demir Mevkiine hareket etmiştir.Boğazın saat 16: 00'da trafiğe açılması planlanmaktadır"



İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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