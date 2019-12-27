Haberler » 3. Sayfa » Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi - Haberler

Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarpan yük gemisi havadan görüntülendi.

27.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 13:38 Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda Hisarı açıklarında kıyıya çarpan yük gemisi havadan görüntülendi.

Makine dairesinde arıza meydana gelen 191 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki Liberya bandıralı "Songa İridium" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları olay yerine sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazanın ardından gemi römorkörle açığa çekildi. Kıyıya çarpan gemi havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Rumeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:23   Bakan Turhan: Bizi bölmek isteyenlerin oyunlarına düşmeyelim - Haberler
14:23   Bakan Turhan: "Bizi içimizden bölmek, ayrıştırmak isteyen güçlerin oyunlarına düşmeyelim" - Haberler
14:17   Menteşe'den Siverek'li çocuklara yeni yıl hediyesi - Haberler
14:15   Tarsus'ta 540 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
14:14   Cüzdanını otobüs şoförü buldu - Haberler
13:39   Erdoğan'ın mültecilerle ilgili sözleri Merkel'i tedirgin etti! Ocak'ta Türkiye'ye geliyor - Haberler
13:23   Pul biberle gizlenen eroini narkotik köpeği buldu - Haberler
12:54   Ailesinden 'helallik' isteyen genç, hastanede yaşamını yitirdi - Haberler
12:29   Ortaokul öğrencisi otomobille bahçe duvarına çarptı 3 öğrenci hayatını kaybetti - Haberler
12:09   Almanya'da MHP'li Cemal Enginyurt'u siyaset yaptığı için sahneden indirdiler - Haberler
27.12.2019 14:30:21