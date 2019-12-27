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Kıyıya çarpan gemi römorkörler eşliğinde Yenikapı sahile getirildi

Sarıyer Aşiyan Mezarlığının önünde 191 metre uzunluğunda 28 metre genişliğinde olan Liberya bayraklı Songa İridium adlı gemi, makine dairesinde meydana gelen arıza nedeniyle kıyıya çarptı.

27.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:32 Kıyıya çarpan gemi römorkörler eşliğinde Yenikapı sahile getirildi
Aşiyan Mezarlığının önünde 191 metre uzunluğunda 28 metre genişliğinde olan bayraklı Songa İridium adlı gemi, makine dairesinde meydana gelen arıza nedeniyle kıyıya çarptı. Çarpma sonrası Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından açığa alınan gemi, römorkörler yardımıyla çekilerek Yenikapı Sahili açıklarına getirildi.

Sarıyer Rumeli Hisarı Aşiyan Mezarlığı önünde 191 metre uzunluğunda ve 28 metre genişliğinde olan Liberya bayraklı Songa İridium adlı gemi, makine dairesinde oluşan arıza nedeniyle kıyıya çarptı. Çarpma sonrası Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait römorkörler yardımıyla gemi açığa alınırken, İstanbul Boğazı bir süre gemi trafiğine kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Rumeli Hisarı sahilinde açığa alınan gemi daha sonra Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenliğe ait römorkörler yardımıyla Yenikapı Sahiline getirildi. Yenikapı açıklarına getirilen geminin arızası giderildikten sonra Ambarlı Limanına gideceği öğrenildi. - İSTANBUL

Liberya, Sarıyer, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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