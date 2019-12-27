Haberler » Güncel » Kıyıya çarpan gemi römorkörler eşliğinde Yenikapı sahile getirildi - Haber

Kıyıya çarpan gemi römorkörler eşliğinde Yenikapı sahile getirildi

Sarıyer Aşiyan Mezarlığının önünde 191 metre uzunluğunda 28 metre genişliğinde olan Liberya bayraklı Songa İridium adlı gemi, makine dairesinde meydana gelen arıza nedeniyle kıyıya çarptı.

27.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:40 Kıyıya çarpan gemi römorkörler eşliğinde Yenikapı sahile getirildi
Aşiyan Mezarlığının önünde 191 metre uzunluğunda 28 metre genişliğinde olan bayraklı Songa İridium adlı gemi, makine dairesinde meydana gelen arıza nedeniyle kıyıya çarptı. Çarpma sonrası Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından açığa alınan gemi, römorkörler yardımıyla çekilerek Yenikapı Sahili açıklarına getirildi.
Sarıyer Rumeli Hisarı Aşiyan Mezarlığı önünde 191 metre uzunluğunda ve 28 metre genişliğinde olan Liberya bayraklı Songa İridium adlı gemi, makine dairesinde oluşan arıza nedeniyle kıyıya çarptı. Çarpma sonrası Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine ait römorkörler yardımıyla gemi açığa alınırken, İstanbul Boğazı bir süre gemi trafiğine kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Rumeli Hisarı sahilinde açığa alınan gemi daha sonra Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenliğe ait römorkörler yardımıyla Yenikapı Sahiline getirildi. Yenikapı açıklarına getirilen geminin arızası giderildikten sonra Ambarlı Limanına gideceği öğrenildi.
(Selim Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)

Liberya, Sarıyer, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:36   Balıkesir'de sahte içki ve kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber
17:35   Rusya: "Türkiye, Rusya'dan ilave S-400 alacak" - Haber
17:35   Yerli otomobil tanıtımı vatandaşları ekran başına kilitledi - Haber
17:34   Adıyaman'da 176,5 litre kaçak içki ele geçirildi - Haber
17:29   2. Dünya Savaşı Türk Dış Politikası ve İsmet İnönü' konferansı düzenlendi - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:43:58