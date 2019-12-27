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Kıyıya çarpan geminin römorkörle çekildiği anlar havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı'nda kıyıya çarpan yük gemisinin römorkörle Zeytinburnu açıklarına çekildiği anlar havadan görüntülendi.

27.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:30 Kıyıya çarpan geminin römorkörle çekildiği anlar havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda Hisarı'nda kıyıya çarpan yük gemisinin römorkörle açıklarına çekildiği anlar havadan görüntülendi.

Makine dairesinde arıza meydana gelen 191 metre uzunluğunda, 28 metre genişliğindeki Liberya bandıralı "Songa İridium" adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı açıklarında kıyıya çarptı. Kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları olay yerine sevk edildi. Can kaybının yaşanmadığı kazanın ardından gemi römorkörle önce açığa çekildi. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından gemi römorkörle Zeytinburnu açıklarına çekilmeye başlandı. Geminin çekildiği anlar havadan görüntülendi. Görüntülerde geminin römorkörle çekilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçtiği anlar yer alıyor. - İSTANBUL

İstanbul Boğazı, Zeytinburnu, Rumeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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