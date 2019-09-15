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Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri buldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çoban köpekleri baraj kıyısında bir erkek cesedi buldu.

15.09.2019 17:38Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri buldu
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çoban köpekleri baraj kıyısında bir erkek cesedi buldu.

Olay, Malkara ilçesine bağlı Tete Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çoban keçileri otlattığı sırada sürüdeki köpekler Keşan'ın Kadıköy Barajı kıyısına vurmuş erkek cesedi buldu. Köpeklerin tepkisi üzerine baraj kıyısına baktığında cesedi gören çoban yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden Keşan ve Malkara jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin uzun süre suda kaldığı ve çürümek üzere olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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