Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri buldu

Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri bulduTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde baraj kıyısına vurmuş erkek cesedi, çoban köpekleri tarafından fark edildi.

15.09.2019 17:51
Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri buldu
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde baraj kıyısına vurmuş erkek cesedi, çoban köpekleri tarafından fark edildi.
Olay, Malkara ilçesine bağlı Tete Mahallesi sınırları içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, keçi otlatmaya çıkan çobanın yanında gezdirdiği köpekleri, Keşan'ın Kadıköy Barajı kıyısına vurmuş erkek cesedi olduğunu sahibine fark ettirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden Keşan ve Malkara jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kıyıya vuran cesedi çoban köpekleri buldu

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:28 Otomobil, tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı, ortalık savaş alanına döndü
23:14 Polisten kaçtı, park halindeki araca çarptı yakalandı
23:09 Çatıda mangal yaparken evi yaktı
22:12 Konya'da kamyon otomobili biçti: 5 yaralı
22:03 Konya'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
21:42 Burdur'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
21:40 Motosikleti ile dereye uçan yaşlı şahıs hayatını kaybetti