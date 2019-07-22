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Kıyıya vuran yavru yunus ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ölü halde sahile vuran yunusun yapılan kontrollerde herhangi bir hastalığının olmadığı tespit edildi.

22.07.2019 19:48 Kıyıya vuran yavru yunus ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ölü halde sahile vuran yunusun yapılan kontrollerde herhangi bir hastalığının olmadığı tespit edildi.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Babalı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar sahile vurmuş ölü bir yavru yunus buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı su ürünleri mühendisi ve veteriner hekim tarafından yapılan incelemelerde yunusta herhangi bir bulaşıcı hastalık ve tehlikeli bir durum olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından yavru yunus gömüldü. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Kandıra, Kocaeli, Güncel

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