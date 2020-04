KIYMADA DİKKAT ÇEKEN FİYAT FARKI... BEŞİKTAŞ'TA 50, SARIYER'DE 65 LİRA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu için alınan sokağa çıkma yasağı öncesi et satışlarında hareketlilik yaşanırken İstanbul 'un farklı ilçelerinde kıyma ve etlerdeki fiyat farkı dikkat çekiyor. Beşiktaş 'ta kıymanın kilosu 50 lirayken, Sarıyer 'de kilosu 65 liraya satılıyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesi kasaplarda hareketlilik yaşanıyor. Kasaplar son birkaç gündür satışlarının yükseldiğini ifade ederken, ilçelere göre fiyat farkı ise dikkat çekiyor. Beşiktaş'ta 50 liraya satılan kıymanın kilosu Sarıyer'de 65, Üsküdar'da 62, Beyoğlu'nda 60 liraya satılıyor. Kasaplara göre fiyat farkının çeşitli nedenleri var. Kimi giderleri gösteriyor, kimi yerli ve ithal etten kaynaklandığını söylüyor. Kıyma satışlarında hile yöntemlerine başvuranların olduğunu söyleyen kasaplar da var.

"KIYMAYI 50 LİRAYA VERİYORUZ"

Beşiktaş'ta kasaplık yapan Serkan Ekenek, kıymayı 50 liraya sattıklarını söyledi. Ekenek, "Hafta sonu uygulanacak yasaktan dolayı bir hareket var. Bu eskiye göre bir ramazan ayı hareketliliği değil. Kıymayı 50 liraya veriyoruz. Kuşbaşıyı 55 liraya veriyoruz. Fiyat farkı genelde kiralardan dolayı oluyor. Bazı yerlerin kirası baya yüksek olduğu için etlere yansıyor. Bazı yerlerin kirası düşük olduğu için etlerden kısılıyor. Ayrıca ithal et biraz daha uygun olurken, yerli et pahalı oluyor. Şu an İstanbul genelinde kıyma 50 liradır. Kuşbaşı 55 ve 60 lira arasında değişiyor yerli üretimde. Bana göre kıymanın 65 liraya satılması baya yüksek. 55 veya 60 lira olması normaldir" ifadelerini kullandı.

SARIYER'DE KIYMA 65 LİRA

Sarıyer'deki bir kasapta ise kıymanın kilosu 65 liradan satılıyor. Kasap Ali Tercanlı, fiyatların kaliteye göre değiştiğini ifade ederek, "Kıyma 65 lira. Kuşbaşı 70 lira. Kuzu 70 lira. Fiyatlar kaliteye göre değişiyor. Her sene olduğu gibi ramazan ayına göre fiyatlar değişiyor. Bu her sene olan bir şey" şeklinde konuştu.

"FARKLILIKLARIN NEDENİ İŞLETME GİDERLERİNİN YÜKSEK OLMASI"

Üsküdar'da dükkanı bulunan kasap Erdoğan Yalçınkaya ise son günlerde satışların yoğun olduğunu belirtti. "Satışlar yoğun. Olması gerekenden fazla. Bu da bizi korkutuyor. Hem temas hem de mesafe şartı açısından" diyen Yalçınkaya şunları söyledi:

"İlk koronavirüs çıktıktan sonra mekanlar ve toplu tüketim yerleri kapandığı için fiyatlarda bir gevşeme, düşme oldu. Geçtiğimiz haftadan itibaren ramazan ayının gelmesi ve üretimin de çok yüksek olmamasından kaynaklı artış olmaya başladı. Zaten etin tezgaha maliyeti belli. 50 lira olabilmesi söz konusu değil. İşletme maliyetini koyduğun zaman 52, 53 lira. Kimse zararına satış yapmayacağı için o gerçekçi bir fiyat değil. Bölgesel farklılıkların nedeni işletme giderlerinin yüksek olması. Mesela Bağdat Caddesi'ndeki dükkan kirasıyla Üsküdar'daki dükkan kirası bir değil. Birde serbest piyasa ekonomisi. Müşterinin tercihi. Birde et sektöründe kalite farkı var. Yöresel farklılıklar var. Mesela bir kasap Keşan kuzusu satıyorsa onu belli bir maliyetle elde ediyor."

"BU İŞİN HİLESİ ÇOK"

Kasap Erdoğan Yalçınkaya, hile yapanların olduğunu da belirtiyor. Yalçınkaya, "Meslektaşlarımı karalamak için söylemiyorum ama şöyle de bir gerçek var. Bakanlığın yaptığı incelemeler sonucunda tahlil ve tağşiş listesi belli. Bu işin hilesi çok. Burada en güzel denetleyici müşteri. Bakanlık gerekeni yapıyor. Ama bu kadar çok işletmeye de aynı anda birbirine yakın zamanlarda tahlil alıp onları inceleyebilmeleri de çok mümkün değil. Bu işin hileleri arasında dana döşünün içine hindi göğsü saran var. Mekan ve işletmelere kıymalarda tavuk, hindi taşı ya da dana yüreği kullananlar var. Biz bunları sektörün içinde görüyoruz. 'Niçin siz bu fiyata veriyorsunuz' diyorlar. Ben de o işletmelere 'et aldığınız yerin ürününü özel laboratuvarlarda siz kendiniz kontrol ettirebilirsiniz, ettirin içinde ne var' diyorum. Çünkü etin maliyeti belli. Bu maliyetin altına iniyorsa işin içinde başka şeyler arayacağız. Kimse ticari ortamda zararına bir iş yapmaz" şeklinde konuştu.

Vatandaş da fiyat farkının kira giderlerinden kaynaklandığını düşünüyor. Beşiktaş'taki bir kasaptan kıyma alan bir vatandaş, "Bağcılar'daki ve Beşiktaş'taki işletmenin kira ücreti bir olmuyor. Ben bu şekilde yorumluyorum. Burası benim bildiğim ve güvendiğim yer. Buradan alıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

- İstanbul