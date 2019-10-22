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"Kıymayı hazır almayın, gözünüzün önünde çektirin"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, hiçbir yerde kesinlikle çekilmiş hazır kıyma almayın, gözünüzün önünde çektirin.

22.10.2019 11:12
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, hiçbir yerde kesinlikle çekilmiş hazır kıyma almayın, gözünüzün önünde çektirin." dedi.
Yardımcı, yaptığı açıklamada, insan vücudunda hücreleri yenileyen B12, A, B, D vitaminleri, kalsiyum ve fosfor maddesinin sadece ette bulunduğunu söyledi.
Kırmızı et tüketiminin önemine işaret eden Yardımcı, et, özellikle kıyma satın alırken dikkat edilecek püf noktaları olduğunu bildirdi.
Hazır hiçbir ürünü önermediklerini vurgulayan Yardımcı, "Hiçbir yerde ister market ister kasap olsun kesinlikle çekilmiş hazır kıyma almayın, gözünüzün önünde çektirin." diye konuştu.
Yardımcı, ucuz etin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

Osman Yardımcı, Güncel

Kaynak: AA

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