Kıymetli Madenlerde Şok Gelişme

ABD ve ÇİN arasındaki ticaret savaşları yeni bir yüzü ile daha ortaya çıkıyor.Ticaret savaşlarındaki sert söylemler her ne kadar yumuşamış olsa da ÇİN bu işin peşini bırakmayacak gibi görünüyor. ABD ile savaşını bir üst düzeye taşıyan ÇİN borsalarda kıymetli madenler üzerinden manüplasyon yapma noktasına kadar geldi.

Piyasa analistlerinin yavaş yavaş dillendirmeye başladığı durum ise şu şekilde.Rodyum, Platin ve Paladyum fiyatlarının yeni yıl başlangıcından buyana sert ve hacimli yükselişi fiyatlara müdahale edilmiş olabileceği yönündeki şüpheleri gündeme taşımakta. Özellikle Platin ailesinin en nadir üyelerinden biri olan Rodyum'un yıl başından bu yana %30'u geçen yükselişi ve Platin ve Paladyumda ki sert fiyat hareketi ABD-Çin "Faz1" anlaşmasında Çin'in ABD'ye daha fazla kıymetli maden satacağı yönündeki konsessus ile Kıymetli madenlerin %90'ına sahip Çin için ekstra avantaj sağlamakta.

ABD'nin "Faz1" anlaşmasına rağmen Çin'e uyguladığı gümrük vergilerini ve tarifeleri uygulamaya devam etmesine karşılık olarak Çin tarafından Kıymetli Maden fiyatlarına müdahale edildiği ve manüplasyon yapıldığı yönündeki şüpheler sebebi ile son dönemdeki Kıymetli Maden vadeli işlemleri ve Fiziki transferlerinin incelemeye alınacağı yönünde haberler gelmeye başladı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanı Lu Hao'ya yönelik inceleme başlatılacağı ve yaptırımların gündeme gelebileceği konuşulmakta. İRAN ile gerilimin sürdüğü bu günlerde İRAN'a desteği ile de bilinen ÇİN'e bir darbe de bu olay üzerinden gelmesi bekleniyor IRAN ambargolarının bir modelide ÇİN'e Kıymetli Madenler konusunda koyulabilir.