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KİYÜ Rektörü Karacoşkun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:56KİYÜ Rektörü Karacoşkun, AA'nın
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Karacoşkun, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
"Haber" kategorisinde Hasan Namlı'nın "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafına oy veren Karacoşkun, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraf karelerini tercih etti.
Rektör Karacoşkun, AA'nın oylamaya sunduğu karelerin çok özel fotoğraflardan oluştuğunu ve karelerden çok etkilendiğini belirtti.
AA'nın dünyanın birçok yerinde farklı dillerde yayın yapan bir kuruluş olduğunu hatırlatan Karacoşkun, "Bizlerin haberlerini dünya ile paylaşan, güzelliklerimizi, yaşadıklarımızı dünyaya ileten göz bebeğimiz, önemli kurumumuz AA'yı bu anlamda kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mustafa Yalçın, Hüseyin Yıldız, Mustafa Doğan, Güncel

Kaynak: AA

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