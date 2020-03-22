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Kız arkadaşı ile sahte parayla alışveriş yaparken yakalandı

Trabzon'da bir kişi kız arkadaşı ile birlikte sahte parayla alışveriş yapmaya çalışırken yakalandı.

22.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:01
Kız arkadaşı ile sahte parayla alışveriş yaparken yakalandı
Trabzon 'da bir kişi kız arkadaşı ile birlikte sahte parayla alışveriş yapmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'da H.S.D. isimli şahıs kız arkadaşı ile birlikte sahte parayla alışveriş yapmak istedi. Alışveriş yapmak istedikleri mağaza çalışanın fark etmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri şahsı yakaladı. Şahsın evinde yapılan aramada 269 adet sahte 50 TL, 1 adet kurusıkı tabanca ve 0.18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın emniyette sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler : Trabzon, 3. Sayfa

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