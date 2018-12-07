07 Aralık 2018, 15:35
»»

Kız Arkadaşına Kızdı, Piknik Tüpü ile Aracında İntihar Etti

Kız Arkadaşına Kızdı, Piknik Tüpü ile Aracında İntihar Etti

Balıkesir’in Gönen ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan genç, aracında piknik tüpü ile intihar etti.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kız arkadaşı ile tartışan genç, aracında piknik tüpü ile intihar etti.

Kırsal Gündoğan Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, 17 LM 453 plakalı aracı park halinde gördü. Jandarma ekipleri aracın içerisinde hareketsiz halde bir kişinin olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde Erkan Ç. (24) adlı şahsın araç içerisinde cansız bedeni bulundu. Erkan Ç.'nin kız arkadaşı ile tartıştığı, bunun üzerine koruluk mevkiine gelerek, araçta bulunan piknik tüpünü açıp, kapılarını kilitledikten sonra intihar ettiği tespit edildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR Balıkesir
07 Aralık 2018 Cuma 15:35



YORUMLAR