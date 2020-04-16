Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü, yakalanma anı kamerada

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Pala'ya tabancayla ateş etti.

16.04.2020 09:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:32
Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü, yakalanma anı kamerada

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde Savaş. D., tartıştığı kız arkadaşı Gamze Pala'ya tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet etmediği Pala'yı ardından boynundan bıçaklayarak öldüren saldırgan, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 22: 00 sıralarında Fındıklı ilçesi meydanında yaşandı. İddiaya göre Savaş D., henüz bilinmeyen nedenle kız arkadaşı Gamze Pala ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Savaş. D. belinden çıkardığı tabanca ile Pala'ya ateş etti. Saldırgan kurşunların isabet etmediği Pala'yı bu kez de boynundan bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gamze Pala'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri ise kaçmaya çalışan Savaş. D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Pala'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Veyis Ateş’ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış Haberler
Veyis Ateş'ten yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış
Haberler ›› Güncel ››Kız arkadaşına önce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü, yakalanma anı kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:42: Bir aylık kirasını ödeyemeyen gündelikçi kadına, evden atma tehdidi - Haber 10:42: Suriyeli muhalifler, YPG/PKK'nın 2 milyon İdlibli'nin öldürülmesini isteyen açıklamasını kınadı - Haber 10:41: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Haber 10:41: Cumhuriyet Caddesi yaya trafiğine kapatıldı - Haber 10:41: İtalya'dan dönen öğrenciler, İtalya ile Türkiye'yi kıyasladı - Haber 10:13: Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu - Haber 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı - Haber