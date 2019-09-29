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Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi

Bilecik'te kız arkadaşından özür dilemek için arabasını süsleyen sürücü aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrası sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

29.09.2019 15:04

Bilecik'te kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçiren sürücü yaralandı. Hakan Ü, otomobilinin kaputunu çiçekle süsleyip araca kız arkadaşından kendisini affetmesini isteyen yazı ile "Seni çok seviyorum Sibel" yazdırdı.

DİREĞE ÇARPTI

Otomobiliyle kız arkadaşının kaldığı Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nun önüne giden Hakan Ü, dönüş yolunda kaza geçirdi. Kullandığı otomobilin Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli ve İstiklal Caddesini birbirine bağlayan kavşakta aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan Hakan Ü, sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi

Bilecik, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR(1)
ŞEYTAN BEY:lan manyakmısın sen kız için değermi o arabaya. . anlıyacan ama geç olacak işte
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