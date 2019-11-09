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Kız arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Kız arkadaşını öldüren Afganistan uyruklu sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

09.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:16Kız arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis istemi
Kız arkadaşını öldüren uyruklu sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Nisan'da Şirinevler'deki günlük kiralık bir evde ceset olduğu ihbarı üzerine polisin soruşturma başlattığı aktarıldı. Polisin tanınmaz haldeki cesedi bulduğu eve 30 Mart'ta girdiği kamera görüntülerinden tespit edilen Afganistan uyruklu Zıvar Gol Ravan'ın gözaltına alındığı kaydedildi.
İddianameye göre, polislere cinayet itirafında bulunan Ravan, cesedin öldürdüğü kız arkadaşı Najiha Arabzaı'ya ait olduğunu söyledi.
Ravan, dini nikah kıydıkları uzaktan akrabası da olan kız arkadaşı Arabzaı'yı aralarında çıkan tartışma üzerine boğazını sıkarak öldürdüğünü, sonrasında ise kendisini kaybettiğini öne sürdü. Parçaladığı cesedi yatağın bazasına sakladığını anlatan Ravan, yaptıklarından pişmanlık duyduğunu savundu.
"Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenen sanık Zıvar Gol Ravan, Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Afganistan, Güncel

Kaynak: AA

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