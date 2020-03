Kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanığın yargılanmasına devam edildi

Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürmeye teşebbüs eden sanık Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı", arkadaşı Yunus Kıldır'ın da "suçu bildirmeme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Çiçek ile tutuksuz sanık Yunus Kıldır ve tarafların avukatları katıldı.

Müşteki Rabia Kaçmaz ve ailesi de duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Mehmet Faik Saban, Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesince hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığını belirterek, raporda sanık Emre Çiçek'in atılı suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunun bildirildiğini kaydetti.

Saban, mağdurla ilgili istenen raporun ise henüz gelmediğini bildirdi.

Rabia Kaçmaz'ın avukatı, sanık Yunus Kıldır'ın olayı bildiğini düşündüklerini ifade ederek, "Yunus olay yerine anında gelerek Rabia'yı kanlar içinde görmüştür. Mağduru tek başına Emre'nin taşıması mümkün değildir. Bu olaydan Yunus'un haberi vardır. Beyanları da çelişkilidir. Suçun işlenmesine kolaylık sağlamıştır. Bu nedenle tutuklanmasını talep ediyoruz." dedi.

Tutuklu sanık Emre Çiçek'in avukatı, olayın iki sevgili kavgasıyla başladığını dile getirerek, "O an gelişmiş bir olaydır." şeklinde savunma yaptı.

Bunun üzerine Rabia Kaçmaz, avukatın sözlerine tepki göstererek, "Ne kavgası. Plastik kelepçe, bantlar. Bunların hepsi yalan mı? Kadın olacaksın bir de. Adam beni kurbanlık koyun gibi kesti. Ben her gün bunlarla yatıyorum, kalkıyorum." dedi.

Duruşmaya verilen aradan sonra mahkeme heyeti, mağdura ilişkin raporun beklenilmesine ve tutuklu sanık Emre Çiçek'in bu halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan müşteki Rabia Kaçmaz, "Duruşma her zamanki gibi skandal. Olayın anlık gelişmediğini bildikleri halde sanıkların avukatlarının kalkıp bu durumu inkar etmeleri ve sanığı olumlu yönde etkilemeleri beni çok üzüyor. Ben bir an önce faillerin gereken cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Şubat 2019'da yaşanan olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Emre Çiçek'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 23 yıldan 30 yıla kadar, sanık Yunus Kıldır'ın "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

