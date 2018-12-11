Kız Arkadaşını Öldürüp İntihar Eden Üniversiteli Toprağa Verildi

11 Aralık 2018 Salı 15:37



11 Aralık 2018 Salı 15:37

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şerife Boztepe'yi (20) av tüfeğiyle öldürüp, intihar eden üniversite öğrencisi Recep Oğuzhan Altunok (20), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi.Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Recep Oğuzhan Altunok, kendisinden ayrılmak isteyen aynı üniversitede Sivil Havacılık Kabin İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi kız arkadaşı Şerife Boztepe ile son kez konuşmak için buluştu. Altunok, Boztepe'yi alarak arkadaşına ait 81 AAK 696 plakalı otomobil ile Ürgüp yakınındaki Damsa Baraj Gölü yakınına gitti. Burada Recep Oğuzhan Altunok ile Şerife Boztepe arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Altunok, araçta bulunan tüfeği alıp, Şerife Boztepe'ye ateş ederek öldürdü. Altunok, ardından aynı silahla intihar etti.Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından Recep Oğuzhan Altunok'un cenazesi, memleketi Kayseri'ye getirildi. Altunok'un cenazesi Hunat Camiin'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı ilçesinde toprağa verildi.Öldürülen Şerife Boztepe'nin ise memleketi Ankara'da toprağa verileceği ifade edildi.- Kayseri