Kız arkadaşının evini şaşırıp, başka daireye 11 el ateş etti

ADANA'da alkol alan Abdullah Tekayak (27), tabancayla kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş.'nin (26) oturduğu siteye gitti. Ülker Ş.'nin oturduğu daireyi şaşıran Tekayak, alt kattaki Fatem Ş.'nin evinin giriş kapısına 11 el ateş edip, kaçtı.

Olay, 9 Şubat'ta Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Tekayak, kendisini terk eden kız arkadaşı Ülker Ş.'ye yeniden bir araya gelme teklifinde bulundu. Ancak Ülker Ş., bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunu içine sindiremeyen Abdullah Tekayak, alkol aldıktan sonra Ülker Ş.'nin yaşadığı siteye gitti. Burada daireleri karıştıran Tekayak, yanındaki tabancayla Ülker Ş.'nin alt kattaki komşusu Fatem Ş.'nin (46) dairesinin giriş kapısına 11 el ateş edip, kaçtı.

BİR BAŞKA EVE SALDIRDI

Abdullah Tekayak, daha sonra arkadaşı Yusuf Keskin (26) ve onun dini nikahla birlikte yaşadığı Çilem Korkmaz (24) ile buluştu. 3 kişi, Çilem Korkmaz'ı taciz ettiği öne sürülen Sadim K.'nin Aydınlar Mahallesi'ndeki evine gitti. Abdullah Tekayak, burada da Sadim K.'nin evine 3 el ateş edip, otoparktaki otomobiline de zarar verdi.

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırıların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan Sadim K.'nin evine ateş açan kişinin Abdullah Tekayak olduğu belirlendi. Polis, şüpheliler Abdullah Tekayak, Çilem Korkmaz ve Yusuf Keskin'i suç aleti tabancayla birlikte kısa sürede yakaladı. Emniyette sorguları tamamlanan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.