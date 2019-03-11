Kız Arkadaşıyla Buluşmak İçin Para Çaldığı İddiası

Adana'nın Çukurova ilçesindeki kız arkadaşıyla buluşmak için kırtasiyeden para çaldığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Yurt Mahallesi'ndeki bir kırtasiyeye gelen Hasan K. (21), kasadaki 300 lirayı alarak kaçtı.
Durumu fark ederek şüphelinin peşinden koşan iş yeri sahibi Ramazan Ş, zanlıyı yakalayamayınca polise haber verdi.
Ekipler, şüpheliyi bindiği halk otobüsünde yakaladı.
Hasan K'nin ifadesinde, kız arkadaşıyla buluşmak için hırsızlık yaptığını söylediği belirtildi.
Güncel
Kaynak: AA