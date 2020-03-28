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Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti, dehşeti yaşadı...Parasını ve cep telefonunu çalıp dövdüler

Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti, dehşeti yaşadı.

28.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:56

Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti, dehşeti yaşadı...Parasını ve cep telefonunu çalıp dövdüler

Kız arkadaşı ve kız arkadaşının eski sevgilisi parasını ve cep telefonunu çalıp dövdüler

Para ve cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen kız arkadaşıyla eski sevgilisi tutuklandı

ANTALYA - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde kız arkadaşı ile buluşmaya giden kişiyi döverek darp ettikleri, para ve cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen kız arkadaşıyla eski sevgilisi tutuklandı.

Olay, Manavgat'a bağlı Evrenseki Mahallesi'nde perşembe günü yaşandı. İddiaya göre yeni tanıştığı kız arkadaşıyla buluşmaya giden S.A. isimli kişi ile kız arkadaşı R.K. ve yanındaki A.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında S.A., kız arkadaşı R.K. ve kız arkadaşının eski sevgilisi A.Ö. tarafından darp edilirken başına vurulan taşla yaralandı. R.K. ve A.Ö., S.A.'yı darp ettikten sonra kimliğini, cep telefonunu ve cebindeki parayı aldı. Şahıslar ayrıca S.A.'nın kendilerini takip etmemesi için otomobilinin kontak anahtarını alıp, tekerleklerini de kesti. S.A.'nın şikayeti üzerine araştırma başlatan jandarma ekipleri R.K. ve A.Ö. isimli şüphelileri Çolaklı Mahallesi'nde saklandıkları yerde ele geçirdi.

Şüphelilerden A.Ö.'nün Sarılar Mahallesi ve Sanayi Mahallesi'nde meydana gelen 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahla tehdit ve mala zarar verme' olaylarından arandığı tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. ile A.Ö.'nün eskiden arkadaş olduğu daha sonra küstükleri ve yeniden barıştıkları, R.K.'nın A.Ö. ile dargın oldukları dönemde S.A. ile tanıştığı, eski erkek arkadaşı A.Ö. ile barıştıktan sonra da S.A.'nın kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği öğrenildi. R.K. ve A.Ö. tutuklanma talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten yaralama', 'yağma', 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.

Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti, dehşeti yaşadı...Parasını ve cep telefonunu çalıp dövdüler

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, 3. Sayfa

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Kız arkadaşıyla buluşmaya gitti, dehşeti yaşadı...Parasını ve cep telefonunu çalıp dövdüler

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