Haberler » Güncel » Kız arkadaşıyla görüntülü görüşmek için arkadaşlarıyla akıllı telefon gasbetmiş - Haber

Kız arkadaşıyla görüntülü görüşmek için arkadaşlarıyla akıllı telefon gasbetmiş

Adana'da parkta oturan iki kişinin akıllı cep telefonunu tabancayla tehdit ederek gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

29.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:52Kız arkadaşıyla görüntülü görüşmek için arkadaşlarıyla akıllı telefon gasbetmiş
'da parkta oturan iki kişinin akıllı cep telefonunu tabancayla tehdit ederek gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi Gülpınar Parkı'nda amca çocukları Adem (20), Yusuf (19) ve Serkan Dayan (17) birlikte vakit geçirdikleri esnada yanlarına biri silahlı 3 kişi geldi.
Şüpheliler, tehdit ettikleri kuzenlerden Yusuf ve Serkan Dayan'ın cep telefonlarını gasbederek kaçtı.
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı.
Yaklaşık 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekip, şüphelilerden birinin bölgedeki bir cep telefonu bayisine girdiğini tespit etti.
Ekip, görüntülerden zanlının çaldığı cep telefonlarından birini şarj edip Barbaros Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi.
Eşkali belirlenen zanlı ekiplerin operasyonuyla yakalandı.
Gözaltına alınan Hüseyin E'nin (20) eylemi birlikte gerçekleştirdiği iddia edilen arkadaşları Abdullah B. (21) ve Ö.G. (17) de adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Çalınan telefonlardan birini zanlıların kırıp attığı, diğerini ise Hüseyin E'nin bir süre kullanıp sattığı bilgisine ulaşıldı. Ekip, satılan telefona el koydu.
Zanlılardan Hüseyin E'nin ifadesinde olaydan bir süre önce Ordu'ya fındık toplama işinde çalışmak için gittiğini ve burada bir genç kızla tanışıp arkadaş olduğunu, Adana'ya döndüğünde kız arkadaşıyla görüntülü görüşmek istediğini ancak tuşlu cep telefonuyla bunu yapamayınca arkadaşları Abdullah B. ve Ö.G. ile akıllı telefon gasbetmek için plan yaptığını söylediği ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Hüseyin E. ve Ö.G. tutuklandı, Abdullah B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:27 Yolda çökme oldu; rögar kapağına çarpan aracın hava yastıkları açıldı
12:26 İŞYERİ ÖNÜNDE ASILI TÜRK BAYRAĞINI ÖPÜP ALNINA KOYAN YAŞLI KADIN DUYGULANDIRDI-ek
12:26 Hekimhan'da tekstil fabrikası açıldı
12:26 Iraklı Milletvekili, Necef'te göstericilerin öldürülmesi nedeniyle görevinden istifa etti
12:22 BEÜ'de "Değerlerimiz ve Din" konferansına yoğun ilgi
12:06 Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın evliliğini Aslı Enver hayranlığı mı bitirdi?
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
08:22 Genç oyuncu Yüsra Geyik, mini elbiseli pozunu paylaştı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 12:28:17