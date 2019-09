Kız, bel fıtığından triatlonla kurtuldu

ANTALYA'da yaşayan Cennet Teker (58) ile kızı Çiğdem Teker (38), bel fıtığından yüzme ve triatlon ile kurtulmayı başardı. Triatlon yarışlarına katılan anne- kız, çeşitli yarışlarda kupa ve madalya da aldı. Antalya 'nın Konyaaltı ilçesinde amatör tiyatro oyuncusu Cennet Teker, 24 yıl önce bel fıtığından ameliyat oldu. Bir süre sonra Teker'in fıtığı aralıklarla nüksetti. Cennet Teker, doktorunun tavsiyesiyle yüzme ve bisiklet sporu ile ilgilenmeye başladı. Teker'in kısa sürede fıtığında iyileşme fark edildi. Cennet Teker'in mali müşavir olan kızı Çiğdem Teker de 4 yıl önce belinde 3 fıtık olduğunu öğrendi. Annesini örnek alan Çiğdem Teker, yıllardır ara verdiği yüzmeye yeniden başladı. Katıldığı yarışmalarda çeşitli madalyalar alan Teker, annesinin tavsiyesiyle triatlona yöneldi. Sporla bel fıtığından kurtulan anne- kız, Türkiye'de ve yurt dışında katıldıkları triatlon yarışlarını başarıyla tamamlayarak, madalyaları topladı.Cennet Teker, her yıl katıldığı 50+ yaş kategorisi yarışlarında madalya kazanmaya devam ediyor. Türkiye şampiyonluğu bulanan Teker, günlük antrenmanlarını aksatmadan yapıyor. Sabah ve akşam antrenmanları olarak 5 saate yakın çalışan anne ve kız, bir arada zaman geçirmenin de mutluluğunu da yaşıyor. Anne- kız, son olarak Kuşadası'nda düzenlenen triatlon yarışlarına katıldı. Teker ikilisi, yıl sonunda da Antalya'da gerçekleştirilecek 'Alanya Türkiye Triatlon Şampiyonası' ile 'İron Man'de derece almak için mücadele edecek.ANNE- KIZ ANTRENMANCennet Teker, 1995 yılında bel fıtığından ameliyat olduğunu belirterek, hastalığının zaman içinde tekrarladığını anlattı. Spora başladıktan sonra her geçen yıl fıtık ağrılarından uzaklaştığını aktaran Teker, "6 yıldır bisiklet kullanmaya başladım. Koşma ve yüzme de işin içine girince arkadaşlarımın tavsiyesiyle triatlon sporuna yöneldim. Kızım yüzücü olduğu için yüzmemi geliştirdim. İyi ki de arkadaşlarımı dinlemişim. Kızımla birlikte yarışmak bana büyük gurur veriyor. Birlikte antrenman yapıyor, birlikte koşuyoruz. Bir yandan anneli- kızlı etkinlik yapıyor bir yandan da fiziksel gücümüzü artırıyoruz. Çok kutlu oluyorum" dedi.HEDEFİ BİRİNCİLİKTriatlon yarışlarında 50+ yaş kategorisinde yarıştığını aktaran Cennet Teker, "Yazın saat 05.30'da kalkıp 40 kilometre bisiklete biniyoruz. Denizde yüzüyoruz. 10 kilometre koşu antrenmanı yapıyoruz. Bugüne kadar katıldığım birçok yarışta çeşitli dereceler elde ettim. Bel fıtığımın iyileşmesi için başladığım triatlon sporunda çıtayı yükselterek kendi kategorimde Türkiye Triatlon Şampiyonu oldum. Şimdiki hedefim bu yıl sonunda Alanya'da gerçekleşecek Türkiye Triatlon Şampiyonası'nda kendi yaş ve kategorimde birinci olabilmek" diye konuştu.Çiğdem Teker ise 6 yaşından 12 yaşına kadar yüzdüğünü, okula ağırlık verince spora zaman ayıramadığını anlattı. 34 yaşında belinde 3 farklı noktada fıtık olduğunu öğrendiğini, doktorunun tavsiyesiyle tekrar yüzmeye başladığını belirten Teker, "20 yıla yakın profesyonel yüzmeden uzak kaldım. Belimdeki fıtıkların ameliyat gerektirecek kadar ileri olduğunu öğrendiğimde hayat standartlarımı değiştirme zamanının geldiğini anladım. Doktorum yüzmenin fıtığa faydalı olacağını söyledi. Ben de yeniden yüzmeye karar verdim. Altyapımda olduğu için çok güzel bir geri dönüş oldu" dedi.MİLLİ SPORCU OLDUYüzme, bisiklet ve koşudan oluşan triatlonun, fıtığının geçmesine büyük katkı sağladığını dile getiren Çiğdem Teker, "3 fıtığım da geçmiş durumda. Sağlığım çok iyi. Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Lozan kentinde Dünya Triatlon Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsilen katılan tek kadın sporcu oldum. Çok mutluyum. Artık milli sporcu unvanını aldım ve milli takım formasını gururla taşıyorum. Triatlona ilk katıldığımız yıllarda derece gibi bir hedefimiz yoktu. Amacımız triatlonu tamamlamaktı. Annemin yaşındaki insanlara spor yapabileceklerini göstermek istedik ardından yurt içi ve yurt dışındaki triatlon mücadelelerinde zorlu parkurlarda yarıştık. Her şey zamanla gelişti. Şimdi ise triatlondan triatlona koşan iki sporcuyuz" diye konuştu.