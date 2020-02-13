Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan mahkumun kafasını klozetin içine koyup sifonu çektiler

Londra 'da bir cezaevinde mahkumların, küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 21 yaşındaki bir mahkumu işkence yaptıktan sonra kafasını klozetin içine koyup sifonu çektikleri anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

KAFASINI KLOZETİN İÇİNE KOYDUKTAN SONRA SİFONU ÇEKTİLER

Görüntülerde diğer mahkumlar, tecavüzcüyü kamçı ile dövüp elbiselerini çıkarmasını istiyorlar. Elbiselerini çıkaran mahkum diğer mahkumlar tarafından çıplak bir şekilde tuvalete doğru sürükleniyor. Mahkumlardan bir tanesi, cinsel istismarda bulunan mahkumun kafasını klozetin içine koyduktan sonra sifonu çekti. Tecavüzcü, "Yeter artık" diye diğer mahkumlara yalvardı. Tecavüzcü, iki arkadaşı ile Londra'da bir dairede küçük bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklu bulunuyor.

BAZI SOSYAL MEDYA KULLANICILARI MAHKUMLARA DESTEK VERDİ

Görüntülerin yayınlanması üzerine Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler hakkında bazı kullanıcılar işkenceci mahkumlara destek verdi.