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Parkta 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sapıklar, tekme tokat dayak yedi!

Isparta'da çocuk parkında 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunup, yanındaki annesi ve 5 yaşındaki kardeşine saldırdığı öne sürülen 2 erkek, çevre sakinleri tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi.

04.08.2019 14:07
Parkta 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sapıklar, tekme tokat dayak yedi!

Isparta'da çocuk parkında 17 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunup, yanındaki annesi ve 5 yaşındaki kardeşine saldırdığı öne sürülen 2 erkek, çevre sakinleri tarafından dövülerek polise teslim edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, cuma akşamı inşaat halindeki kültür merkezi yakınlarında bulunan parkta meydana geldi. Ş.M. ve H.İ. adlı iki erkek, annesi ve küçük kardeşiyle yürüyen kız çocuğuna iddiaya göre cinsel saldırıda bulundu. Anne ve kızlarının tepki gösterdiği şüpheliler, çocuklardan küçük olanı darp etti. Olaya müdahale eden çevre sakinleri, çıkan tartışmada Ş.M. ve H.İ.'yi dövdü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüpheliler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. Alkollü olduğu öne sürülen şüpheliler, gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vatandaşların şüphelileri darp ettiği anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.


Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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