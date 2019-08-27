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Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir baba, kızına sözlü tacizde bulunan adama saldırdı. Çevredeki vatandaşlar da sapığı öldüresiye döverek hastanelik etti.

27.08.2019 09:59
Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Baygın halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı.

KIZINA SÖZLÜ TACİZDE BULUNDUĞUNU DUYDU

Olay, Adapazarı ilçesi Kent Park içerisinde yaşandı. İddiaya göre, Y.T. isimli şahıs Kent Park'tan geçen bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. Bu esnada kızın babası tepki göstererek, kızına sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen Y.T.'ye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar da Y.T.'yi öldüresiye döverek hastanelik etti.

BAYILTANA KADAR DÖVDÜLER

Kent Park'tan geçen Çark Deresi kenarında bilinci kapalı ve baygın halde yerde yatan Y.T.'yi gören diğer vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sapığın, kız çocuğuna söylediği sözü babası duydu! Dere kenarında bayıltana kadar dövdüler

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

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