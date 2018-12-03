Kız Çocuğunu Taciz Ettiği İddia Edilen Şüpheli, Çocuğun Ağabeylerinden Meydan Dayağı Yedi

Bursa'da S.Ç. (45), iddiaya göre, 14 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunurken çocuğun ağabeyleri ve yakınları tarafından yakalanıp dövüldü. Kolu kırılan şüpheli, ardından polise teslim edildi. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

ÇOCUĞUN AĞABEYLERİ, ŞÜPHELİYİ YAKALAYIP KOLUNU KIRDI

Merkez Yıldırım ilçesinde S.Ç., iddiaya göre, R.T.N. isimli kız çocuğuna sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu sırada çocuğun ağabeyleri tarafından yakalandı. İncirli Caddesi üzerinde çocuğun ağabeyleri ve yakınları, şüpheliyi saçlarından tutarak yere yatırdıktan sonra dövüp, kolunu kırdı. Bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, şüphelinin, kızın ağabeylerine ve onun arkadaşlarına önce "Kaç senedir ben buradayım, böyle bir şey yapmadım", sonrasında ise "Hepiniz haklısınız" dediği belirlendi.

ŞÜPHELİ, EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli daha sonra olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edilen S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.