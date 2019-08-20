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Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 72 yaşındaki sapık, 8 yaşındaki kız çocuğuna evinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çetinkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öfkeli mahalleli ise sapığı linç etmek istedi.

20.08.2019 20:33
Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 72 yaşındaki Abdulkadir Çetinkaya, komşusunun 8 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

ÇOCUĞUN ÇIĞLIKLARINI KOMŞULAR DUYDU

Olay, ilçeye bağlı kırsal Ayran Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Çetinkaya, iddiaya göre, komşusunun 8 yaşındaki kız çocuğuna, evde yalnız oldukları sırada cinsel istismarda bulundu. Çocuğun çığlıklarını duyan komşuları, eve gelip, Çetinkaya ile yalnız olduğunu gördü. Çocuğun istismar olayını anlatması üzerine komşular, jandarmaya haber verdi.

ÖFKELİ MAHALLELİ ARASINDAN GÜÇLÜKLE ARACA BİNDİRİLDİ

İhbarla gelen ekipler, gözaltına aldıkları Çetinkaya'yı, öfkeli mahallelinin arasından güçlükle araca bindirdi. Jandarmada sorgulanan Çetinkaya, 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Abdulkadir Çetinkaya, çıkarıldığı Birecik Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Kız çocuğunu istismar eden 72 yaşındaki sapık, mahalleyi ayağa kaldırdı

Çetinkaya, Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa

YORUMLAR (12)
TEŞKİLATTAN HAYDAR: yine mi urfa ?
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PANİK YOK: kabir var! mahşer var! cehennem var! Allah var! zalimin yatacak yeri yok! bütün halk yanında olsada!!!
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ANLAMİYORMUSUNUZ: Muebbet istiyoruz. Hapiste yicegi yemegide tas kirarak odemeli
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BİR DE AF ÇIKARIP SALACAKLAR BUNLARI YA: bir de af çıkarıp salacaklar bunları ya o çok dokunuyo
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ZEKAİ: artık bu suçlar için idam gelmesini istiyoruz.
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HKM: Oralarda olmaz öyle konular diyenlere
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MURAT: Şerefsiz sapık heryerde var orası burası yok.
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HACI DAYI: bu çocuğun orada yalnız başına ne işi var. anneler babalar cocuğunuzu bir an bile göz önünden ayırmayın. insan her an herşey yapabilir. dikkatli tedbirli olun pişman olmayın.
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YNS: verin bana benzin dokup yakayip serefsizi
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VATANADAŞ: sucu kati ve sabitse katli gerekir
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