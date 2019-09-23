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Kız çocuklarını istismar ederek fuhuşa zorlayan şahıs tutuklandı

Kaçırdığı kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduktan sonra fuhuşa zorladığı iddiasıyla aranan şahıs Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

23.09.2019 15:51

Aksaray'da kaçırdığı kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduktan sonra fuhuşa zorladığı iddiasıyla her yerde aranan Ali Mun isimli şahıs Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANIYORDU

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük yaştaki çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunmak, fuhuşa zorlama ve çocuk kaçırma suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Ali Mun'un Bursa'da olduğunu tespit etti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis, düzenlediği operasyonla Mun'u yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kız çocuklarını istismar ederek fuhuşa zorlayan şahıs tutuklandı

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA

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