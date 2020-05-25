Kız çocuklarından Vali Şentürk'e mektup

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kız çocuklarından Vali Şentürk'e mektup
25.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:31
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Çocuk evlerinde kalan kız çocukları da duygularını anlattıkları mektupları Vali Şentürk'e verdi.

Vali Bilal Şentürk, eşi Münevver Şentürk, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Hatice Dost ile birlikte çocuk evlerini ziyaretinde çocukların bayramlarını sosyal mesafe çerçevesinde kutlayarak, hayatlarının hep çok güzel ve neşeli olması temennisinde bulundu.

Bayramların birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğunu ifade eden Vali Şentürk, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi. Vali Şentürk çocuklara nasihatlerde bulunarak, "Bayramlar büyüklerle küçüklerin bir araya geldiği günler. Maalesef bu bayram sosyal mesafeyi koruyarak bayramlaşıyoruz. Dileğimiz, sağlık ve sıhhat içinde nice bayramlara hep birlikte ulaşabilmek. Neşeniz bol olsun, hayatınız hep güzel olsun. Birbirimizi sevelim, sayalım. Büyüklerimizi sayalım, küçüklerimizi sevelim. Yüreğimizdeki merhamet duygusunu hiç yok etmeyelim. Onu diri tutalım. Her şeyin çaresi sevgi ve saygı. Bu duyguyu kendi bünyemizde güçlendirelim. Bayram vesilesiyle de birbirimize sevgilerimizi gösterelim. Tekrar Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan çocuklar da Vali Şentürk'ün ve eşi Münevver Şentürk'ün bayramını kutladı. Çocuk evlerinde kalan kız çocukları Vali Şentürk'e duygularını anlattıkları mektuplar verdi. - BİLECİK
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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