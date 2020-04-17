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kız evde kalıp, eğlenceli videolar çekiyor

kız evde kalıp, eğlenceli videolar çekiyorAntalya'nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan Adem Tunç, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı bu günlerde kızı ve yeğeniyle eğlenceli videolar çekiyor.

17.04.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:38
kız evde kalıp, eğlenceli videolar çekiyor
Antalya 'nın Alanya ilçesinde esnaflık yapan Adem Tunç, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı bu günlerde kızı ve yeğeniyle eğlenceli videolar çekiyor.
Alanya'da çarşı merkezinde esnaflık yapan Adem Tunç, dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle diğer esnaf gibi dükkanını geçici süreliğine kapatarak evde ailesiyle vakit geçiriyor. Evden zorunlu ihtiyaçlar haricinde çıkmadığını ifade eden Tunç, bu süreçte kızı Zeynep Harzem ve yeğeni Beril ile eğlenceli videolar çekerek vakit geçirdiklerini söyledi. Son olarak kızı ve yeğeniyle 'Evde kal Türkiye' videoları çektiklerini belirten Tunç, hem çocuklarla vakit geçirdiğini hem de böyle videolar çekip sosyal medyada paylaşarak vatandaşları duyarlı olmaya davet ettiklerini söyledi.
Spontane çektikleri videolardan birinde kızına ve yeğenine oje sürerken kameralara yansıyan Tunç, 'Bugünkü etkinliğimiz, tırnaklara pati çalışması. Bende de yok sanmayın bende de var" diyerek yeğeninin tırnaklarına pati resmi yaptı. kız evde kalıp, eğlenceli videolar çekiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Adem Tunç, Antalya, Alanya, Güncel
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