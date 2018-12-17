17 Aralık 2018, 07:54
»»

Kız Filmi

Kız Filmi

Kız filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kız filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Kız, 15 yaşındaki bir trans bireyin balerin olmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Lara çocukluğundan beri balerin olmanın hayalini kurar. Sadece kadınların kabul edildiği bir bale okuluna kabul edildiğindeyse hayaline hiç olmadığı kadar yaklaşır. Fakat büyük bir sorun vardır. 15 yaşındaki Lara, bir erkek bedeninde doğmuştur. Lara, hayallerini gerçekleştirmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.

Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan Girl’ün yönetmen koltuğunda Lukas Dhont oturuyor. Victor Polster’in Lara karakterine hayat verdiği filmin kadrosunda Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens, Katelijne Damen, Nele Hardiman gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Lukas Dhont
Senaryo: Lukas Dhont, Angelo Tijssens
Oyuncular: Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart, Tijmen Govaerts, Katelijne Damen, Valentijn Dhaenens, Magali Elali, Alice de Broqueville, Alain Honorez, Chris Thys, Angelo Tijssens, Marie-Louise Wilderijckx, Virginia Hendricksen, Daniel Nicodème, Els Olaerts, Hélène Theunissen, Alexia Depicker , Steve Driesen, Ingrid Heiderscheidt, Anthime Breyne, William Banu, Rilke Eyckermans, Naomi Velissariou, Sophie Huygens, Annelies Moens, Pieter Piron, Michai Geyzen, Jeroen De Cleene, Nom D'Arte, Amber van Veen
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Girl
Yapımcı Firma: Menuet Producties
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Belçika, Hollanda
Orijinal Dili: Fransızca, Flemenkçe, İngilizce
Filmin Süresi: 109 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 04.01.2019

Kız Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

17 Aralık 2018 Pazartesi 07:54