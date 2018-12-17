Kız, 15 yaşındaki bir trans bireyin balerin olmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Lara çocukluğundan beri balerin olmanın hayalini kurar. Sadece kadınların kabul edildiği bir bale okuluna kabul edildiğindeyse hayaline hiç olmadığı kadar yaklaşır. Fakat büyük bir sorun vardır. 15 yaşındaki Lara, bir erkek bedeninde doğmuştur. Lara, hayallerini gerçekleştirmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.
Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde dünya prömiyerini yapan Girl’ün yönetmen koltuğunda Lukas Dhont oturuyor. Victor Polster’in Lara karakterine hayat verdiği film
in kadrosunda Arieh Worthalter, Valentijn Dhaenens, Katelijne Damen, Nele Hardiman gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Lukas DhontSenaryo:
Lukas Dhont, Angelo TijssensOyuncular:
Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver
Bodart, Tijmen Govaerts, Katelijne Damen, Valentijn Dhaenens, Magali Elali, Alice de Broqueville, Alain Honorez, Chris Thys, Angelo Tijssens, Marie-Louise Wilderijckx, Virginia
Hendricksen, Daniel Nicodème, Els Olaerts, Hélène Theunissen, Alexia Depicker , Steve Driesen, Ingrid Heiderscheidt, Anthime Breyne, William Banu, Rilke Eyckermans, Naomi Velissariou, Sophie Huygens, Annelies Moens, Pieter Piron, Michai Geyzen, Jeroen De Cleene, Nom D'Arte, Amber van VeenFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
GirlYapımcı Firma:
Menuet ProductiesYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi: Belçika
, HollandaOrijinal Dili:
Fransızca, Flemenkçe, İngilizceFilmin Süresi:
109 dk.Dağıtıcı Firma:
Başka SinemaVizyon Tarihi:
04.01.2019Kız Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
17 Aralık 2018 Pazartesi 07:54