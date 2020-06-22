Kız isteme merasiminden sonra koronavirüs çıkınca karantinaya alınan mahallenin girişleri...

Kız isteme merasiminden sonra koronavirüs çıkınca karantinaya alınan mahallenin girişleri toprakla kapatıldıKONYA'nın Seydişehir'in ilçesinde Kesecik Mahallesi'nde kız isteme merasiminin ardından 5 kişide koronavirüs görülmesi üzerine karantinaya alınan mahallenin girişleri toprak...

22.06.2020 13:28 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:22
Kız isteme merasiminden sonra koronavirüs çıkınca karantinaya alınan mahallenin girişleri toprakla kapatıldı
KONYA'nın Seydişehir'in ilçesinde Kesecik Mahallesi'nde kız isteme merasiminin ardından 5 kişide koronavirüs görülmesi üzerine karantinaya alınan mahallenin girişleri toprak dökülerek kapatıldı. Ailenin akrabalarından 10 kişinin ise hastaneye götürülüp, koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi. Eskiden belde statüsünde olan Kesecik Mahallesi'nde bir evde kız isteme merasimi düzenlendi. İki aileden çok sayıda kişinin katıldığı kız isteme merasiminin ardından erkek tarafı Hatay'a döndü. Törenin düzenlendiği kız tarafından 5 kişide koronovirüse rastlanılması üzerine aile tedavi altına alındı. Temasa geçtikleri kişi sayısı fazla olması nedeniyle bin 300 nüfuslu mahalle, gece yarısı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği karantinaya alındı. Önlem amaçlı da mahallenin girişine toprak dökülerek kapatıldı. Ailenin akrabalarından 10 kişinin ise bugün hastaneye götürülüp, koronavirüs testi yapıldığı öğrenildi. Seydişehir Belediyesi ekipleri de mahallede dezenfeksiyon çalışması başlattı. Kız isteme merasiminden sonra koronavirüs çıkınca karantinaya alınan mahallenin girişleri...

Kaynak: DHA

Etiketler: Seydişehir, Kesecik, Güncel, Haber

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