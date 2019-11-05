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Kız kaçırılan minibüsü kovalayan özel halk otobüsü şoförü o anları anlattı

İstanbul Sancaktepe'de kız kaçırılan minibüsü kovalayan otobüs şoförü Cüneyt Orakçı, dehşete düşüren olayla ilgili "Şahıs kadını ağzına bez dayayarak bayıltmaya çalıştı. Ben de çapraz bir şekilde yolu kapatarak durdum" dedi.

05.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:07

Sancaktepe'de genç kızın minibüse zorla konarak kaçırılmasıyla özel halk otobüsüne atlayan kızın yakını, şoföre minibüsü takip etmesini söylemiş, şoför de içi yolcu dolu otobüs ile minibüsü kovalayarak kızı kurtarmaya çalışmıştı. Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Cüneyt Orakçı, "Şahıs kadını ağzına bez dayayarak bayıltmaya çalıştı. O an anladım şahsın iyi niyetli olmadığını" diyerek minibüsü kovalamaya başladığını belirtti.

AKSİYON FİLMLERİNE TAŞ ÇIKARTAN OLAY

Sancaktepe'de meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs genç kızı zorla minibüse koyarak kaçırmaya çalışmış, kızın yakını da yolcu dolu özel halk otobüsüne atlayarak şoför Cüneyt Orakçı'ya minibüsü takip etmesini söylemişti. Sultanbeyli'ye kadar süren amansız kovalamacada otobüs şoförü minibüsün önünü keserek kızı kurtarmaya çalışmıştı. Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamacanın kahramanı otobüs şoförü Cüneyt Orakçı, o anları İHA'ya anlattı.

"AĞZINA BEZ DAYAYARAK BAYILTMAYA ÇALIŞTI"

Özel halk otobüsünün şoförü Cüneyt Orakçı "Duraktan yolcu alırken, 100 metre ileride ışıklarda bir bayan tahminimce karşıdan karşıya geçmek için bekliyordu. O ara yanına bir minibüs yaklaştı. İçeriden bir şahıs çıktı, bayanı arabaya bindirmeye çalıştı. O ara olayı tam anlayamadığımız için hemen müdahale edemedik. Bayan tekrar arabanın içinden çıktı. Bu sefer şahıs baya bir zorladı. Şahıs kadını ağzına bez dayayarak bayıltmaya çalıştı. O an anladım şahsın iyi niyetli olmadığını. Onu solladım ben, arkamda kaldı" dedi.

"ÇAPRAZ BİR ŞEKİLDE YOLU KAPATARAK DURDUM"

Açıklamasının devamında "Bir süre gidince ne yapabilirim diye kafamda kurguladım" diyen Orakçı, "O sırada yolcular da baya bir destek çıktı, 'kaptan dur müdahale edelim' dediler. Yolcuların da desteğiyle yolun ortasında çapraz bir şekilde yolu kapatarak durdum. Kapıları açmamla birlikte yolcular hep birlikte çıktık, aracın üzerine yürüdük. Saldırdık araca, arkadaşın biri yumruk attı, camını kırdı. Şahıs geri geri çıkıp kaçtı. Emniyeti aradık, bilgileri verdik. Aldığımız bilgilere göre sağ olsun emniyetimiz bayanı kurtarıp şahısları gözaltına almış" ifadelerini kullandı.

Kız kaçırılan minibüsü kovalayan özel halk otobüsü şoförü o anları anlattı

Sancaktepe, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


YORUMLAR (7)
ÖMER TURAN:helal olsun söföre, adam gibi adam. kızın canını namusunu kurtarmış
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AYHAN:Afferim ya. Vallaha süpersiniz. Söferde yolcularda. Herkez böyle duyarli davranirsa o kadar suc isleyemezler.
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KAĞAN:Kız kaçırmak barbarlıktır ve dinen büyük günahtır. Rızası olmdan kimseyi alıkoyma lüksünüz yoktur.
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CEYHUN:İnsanlık ölmemiş. .
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TÜRKOĞLU TÜRK:hangisi maganda yolu kapatık bayanı kurtaranmı şuursuz
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VATANDAŞ:emniyet kemerini bağlasana trafik magandası !
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ADINIZI YAZIN:HELAL OLSUN
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